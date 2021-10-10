Третий реванш-бой Уайлдер — Фьюри начнётся около 7:00 мск

Запланированный на 05:00 утра по московскому времени бой 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера с 33-летним непобеждённым представителем Великобритании Тайсоном Фьюри начнётся около 7:00 мск.



Напомним, бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию поединка Уайлдер – Фьюри 3.