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Майк Тайсон дал совет Уайлдеру перед третьим реванш-боем с Фьюри

Майк Тайсон дал совет Уайлдеру перед третьим реванш-боем с Фьюри
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Известный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что лучший шанс 35-летнего американца Деонтея Уайлдера в бою с 33-летним непобеждённым представителем Великобритании Тайсоном Фьюри – это выложиться на полную в первых пяти или шести раундах.

«Деонтей Уайлдер должен отдать все силы в течение пяти или шести раундов. Если он поймает его – то закончит бой. Деонтей, сделай всё возможное. Победа или поражение», — цитирует Тайсона BJ Penn со ссылкой на ESPN.

Напомним, бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию поединка Уайлдер – Фьюри 3.

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