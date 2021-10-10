«В прошлый раз ты не заметил кастеты». Фьюри усмехнулся над секундантом Уайлдера

33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри отреагировал на слова 35-летнего американца Деонтея Уайлдера после их прошлого поединка, когда Уайлдер утверждал, что британец поддел его перчатки, чтобы поставить кулак в неподходящее положение.

Тогда он добавил, что, по его мнению, Фьюри спрятал в перчатках твердый предмет, чтобы нанести дополнительный урон. Тейпируя руки перед сегодняшним боем Фьюри ответил на это секунданту Уайлдера: «В прошлый раз ты упустил кастеты». На что представитель Деонтея не стал никак реагировать.

Напомним, бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию поединка Уайлдер – Фьюри 3.