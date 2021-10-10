Начало боя Уайлдер – Фьюри 3 задерживается из-за проблем с перчатками у Деонтея

Поединок 35-летнего экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера с 33-летним непобеждённым представителем Великобритании Тайсоном Фьюри задерживается из-за проблем с боксёрскими перчатками у американца. Об этом информирует Mirror.

Напомним, бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

В преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.

«Чемпионат» ведёт текстовую LIVE-трансляцию поединка Уайлдер – Фьюри 3.