Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде в третьем реванш-бою

В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри.
Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри.
Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Напомним, на церемонии взвешивания перед боем вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.
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