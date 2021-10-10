«Не сомневайтесь во мне, когда фишки заканчиваются». Фьюри – о победе над Уайлдером

В Лас-Вегасе (США) в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Фьюри.
«Спасибо моему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Не сомневайтесь во мне, когда фишки заканчиваются, я всегда работаю! И ещё…», – написал Фьюри в своём аккаунте в «Твиттере», добавив эмодзи короны и боксёрской перчатки.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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