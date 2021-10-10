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Кормье: Уайлдеру нечего стыдиться

Кормье: Уайлдеру нечего стыдиться
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на третий поединок чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Американец отдал должное бойцам, подчеркнув, что проигравшему нечего стыдиться.

«Цыганский Король! Тайсон Фьюри — монстр. Деонтею Уайлдеру не за что стыдиться. Это было сумасшествие. Я так рад, что смотрел этот поединок. Браво, парни», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 10 октября по московскому времени в Лас-Вегасе завершился поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Британец нокаутировал соперника в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Деонтей потерпел второе поражение в карьере.

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