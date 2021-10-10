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Стало известно, что Уайлдер сказал Фьюри сразу после поражения нокаутом

Стало известно, что Уайлдер сказал Фьюри сразу после поражения нокаутом
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В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер уступил нокаутом в 11-м раунде 33-летнему непобеждённому представителю Великобритании Тайсону Фьюри.

«Уайлдер сказал, что не хочет проявлять никакого спортивного принципа или уважения. Я сказал, что нет проблем», — гласит цитата Фьюри о первых словах между ним и Деонтеем после завершения боя, которую приводит BT Sport в «Твиттере».

Напомним, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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