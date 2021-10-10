Стали известны судейские записки поединка Фьюри – Уайлдер

В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер уступил нокаутом в 11-м раунде 33-летнему непобеждённому представителю Великобритании Тайсону Фьюри.

Согласно опубликованным судейским запискам от журналиста TalkSport Майкла Бенсона в «Твиттере», все три судьи отдавали предпочтение Фьюри – 95-91, 94-92 и 95-92. При этом, стоит отметить, что судьи отдали Уайлдеру первый, четвёртый и пятые раунды.

Напомним, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.