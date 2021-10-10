Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!

Фьюри: я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!
Комментарии

33-летний непобеждённый британец Тайсон Фьюри выразил мнение о том, считает ли он себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после ярчайшей победы нокаутом в третьем реванш-бое над 35-летним представителем США Деонтеем Уайлдером.

«Я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!», — приводит слова Фьюри сразу после боя BT Sport в «Твиттере».

Напомним, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

Новость по теме
Масвидаль: Уайлдер – лев, Фьюри – особенный. Я их фанат на всю жизнь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021