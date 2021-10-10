Бейлесс: извините, я не могу назвать бой Фьюри и Уайлдера великим

Спортивный обозреватель Скипп Бейлесс высказался о бое с участием Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, заявив, что не может назвать этот поединок великим.

«Извините, я не могу назвать это великим боем. Совершенно классический поворот событий. Уайлдер был сбит с ног и почти вылетел, а затем в следующем раунде отыгрался двумя нокдаунами. Но с этого 4-го раунда Фьюри доминировал как лучший боксёр», – написал Бейлесс в своём аккаунте в «Твиттере».

Бой прошёл в Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл». В главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Фьюри. Поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри.