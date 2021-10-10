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Яркая реакция Леннокса Льюиса на победу Фьюри нокаутом над Уайлдером. Видео

Яркая реакция Леннокса Льюиса на победу Фьюри нокаутом над Уайлдером. Видео
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Яркая реакция бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Леннокса Льюиса на победу нокаутом непобеждённого британца Тайсона Фьюри над представителем США Деонтеем Уайлдером в 11-м раунде попала в объективы видеокамер.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Boxing BT Sport в «твиттере».

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

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