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Бывший промоутер Уайлдера сомневается, что Деонтей вернётся после двух поражений кряду

Бывший промоутер Уайлдера сомневается, что Деонтей вернётся после двух поражений кряду
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Лу Дибелла, бывший промоутер Деонтея Уайлдера, отреагировал на поражение американца в бою с с Тайсоном Фьюри. Функционер усомнился, что Уайлдер вернётся после двух тяжёлых поражений кряду.

«Какая драма! Мои поздравления Фьюри. Уайлдер заслуживает огромного уважения, какое большое сердце. Оба отдали всё, что у них было. Не испытываю к Деонтею ничего, кроме любви. Он показал, что у него было и есть чемпионское сердце.

Деонтей, не уверен, что ты сможешь вернуться после таких двух тяжёлых поражений кряду. Если у тебя не получится, не хотел бы слышать ни одного негативного слова о твоём наследии", — написал Дибелла на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом в одиннадцатом раунде.

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