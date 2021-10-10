Тайсон Фьюри впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды

33-летний представитель Великобритании Тайсон Фьюри в третьем реванш-бою с 35-летним американцем Деонтеем Уайлдером впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все чемпионские титулы, а затем спустя год он добровольно решил отказаться от них, сосредоточившись на собственном лечении. После чего, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC, а сейчас – в их третьей встрече – он впервые защитил его.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью.