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Тайсон Фьюри впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды

Тайсон Фьюри впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды
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33-летний представитель Великобритании Тайсон Фьюри в третьем реванш-бою с 35-летним американцем Деонтеем Уайлдером впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у украинца все чемпионские титулы, а затем спустя год он добровольно решил отказаться от них, сосредоточившись на собственном лечении. После чего, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC, а сейчас – в их третьей встрече – он впервые защитил его.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью.

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