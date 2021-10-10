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Фьюри исполнил песню после победы нокаутом в бою с Уайлдером

Фьюри исполнил песню после победы нокаутом в бою с Уайлдером
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Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри после победы в бою с американским экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером исполнил композицию Walking in Memphis.

Видеозапись можно посмотреть на странице Boxing on BT Sport в "Твиттере". Права на видео принадлежат Top Rank

Напомним, поединок завершился в 11 раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. В активе Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

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