Арум — о поединке Уайлдера и Фьюри: не видел таких великолепных боёв в супертяжёлом весе

Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мыслями о поединке с участием 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри, сражавшихся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.
«Прежде всего, я бы хотел извиниться перед теми болельщиками, которые потратили свои деньги, чтобы увидеть этот скучный бой. Ну ладно, слушайте, я занимаюсь организацией боксёрских поединков на протяжении 57 лет. И я честно признаюсь, что никогда не видел таких великолепных боёв в супертяжелом весе. И я так горжусь тем парнем, сидящим справа от меня (указывает на Фьюри. — Прим. «Чемпионата»), за то, что он сегодня показал. Он истинный боец», — сказал Арум на пресс-конференции после боя.
- 10 октября 2021
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