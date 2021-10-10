Промоутер Фьюри: мы увидели историю бокса. Для меня этот бой — лучшее, что я видел

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал чемпионский бой между своим клиентом и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Сегодня мы увидели историю бокса. Для меня этот бой — лучшее, что я когда-либо смотрел в супертяжелом весе. Моим единственным сожалением является то, что британские болельщики не смогли попасть на этот бой. Хотя атмосфера была чудесной, но с британцами она могла бы стать ещё более яркой.



Он (Фьюри) потрясающий человек и спортсмен. Бокс должен гордиться им и тем, что он сделал, а также Деонтеем Уайлдером, так как оба бойца закатили настоящую бойню», — сказал Уоррен на пресс-конференции после боя.

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.



В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.



На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.