Промоутер Усика — о бое Фьюри и Уайлдера: что один, что второй — сладенькие булочки

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, прокомментировал победу чемпиона британца Тайсона Фьюри в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.



«Мы увидели вакханалию. Я с огромнейшим интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны – это суперклассные новости для Александра Усика.

Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей.

Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убеждён в том, что он одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И Уайлдер в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в ноудаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг.

Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим», – приводит слова Красюка ua.tribuna.com со ссылкой на эфир MEGOGO.