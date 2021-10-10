Промоутер Усика — о бое Фьюри и Уайлдера: что один, что второй — сладенькие булочки

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, прокомментировал победу чемпиона британца Тайсона Фьюри в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.
«Мы увидели вакханалию. Я с огромнейшим интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны – это суперклассные новости для Александра Усика.
Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей.
Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убеждён в том, что он одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И Уайлдер в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в ноудаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг.
Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим», – приводит слова Красюка ua.tribuna.com со ссылкой на эфир MEGOGO.
- 10 октября 2021
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
08:28
-
08:26
-
08:23
-
08:18
-
08:12
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:03
-
06:47
-
06:37