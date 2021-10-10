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Тренер Фьюри — о бое с Уайлдером: самый захватывающий поединок в истории бокса

Тренер Фьюри — о бое с Уайлдером: самый захватывающий поединок в истории бокса
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Промоутер Тайсона Фьюри Шугар Хилл прокомментировал чемпионский бой между своим подопечным и американцем Деонтеем Уайлдером.

«По мне это самый захватывающий бой в истории бокса, особенно в супертяжелом весе. Сегодня мы увидели двух гигантов бокса, шедших напролом и отправляющих в нокдаун друг друга.

Но я должен отдать должное Деонтею Уайлдеру и его команде, Малику Скотту (тренеру Уайлдера. — Прим. «Чемпионата»), который продвинул Деонтея на следующий уровень. Сегодня мы увидели другого Уайлдера, он очень изменился по сравнению с прошлыми боями.

С таким боем можно убедиться, насколько бокс велик и то, что бокс вернулся», — сказал Уоррен на пресс-конференции после боя.

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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