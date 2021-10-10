Фьюри: после боя Уайлдер повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий достойно проигрывать

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал перепалку с американцем Деонтеем Уайлдером после их третьего боя. Поединок завершился в 110 раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
«Знаете, все обвинения, что он выдвинул в мой адрес ради раскрутки очередного боя, остались. Мы сражались в ринге как воины. И после боя я подошел к нему пожать руку и сказать «Молодец!», на что он ответил: «Нет, я не уважаю тебя». Я ему сказал: «Но как ты смеешь говорить, что я жульничал, когда ты понимаешь глубоко внутри себя и твоя команда знает, что тебя побили в честном бою?!»
Он повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий проигрывать достойно. И я уверен, что я буду и дальше сталкиваться с такими людьми. Но мне ничего другого не остается, кроме как оставаться джентльменом», — заявил Фьюри на пресс-конференции после боя.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 10 октября 2021
-
12:21
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:26
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
08:28
-
08:26
-
08:23