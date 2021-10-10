Фьюри: после боя Уайлдер повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий достойно проигрывать

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал перепалку с американцем Деонтеем Уайлдером после их третьего боя. Поединок завершился в 110 раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.



«Знаете, все обвинения, что он выдвинул в мой адрес ради раскрутки очередного боя, остались. Мы сражались в ринге как воины. И после боя я подошел к нему пожать руку и сказать «Молодец!», на что он ответил: «Нет, я не уважаю тебя». Я ему сказал: «Но как ты смеешь говорить, что я жульничал, когда ты понимаешь глубоко внутри себя и твоя команда знает, что тебя побили в честном бою?!»



Он повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий проигрывать достойно. И я уверен, что я буду и дальше сталкиваться с такими людьми. Но мне ничего другого не остается, кроме как оставаться джентльменом», — заявил Фьюри на пресс-конференции после боя.



В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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