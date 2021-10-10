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Василевский: бой Усик — Фьюри стал бы легендарным

Василевский: бой Усик — Фьюри стал бы легендарным
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Российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о возможном поединке с участием украинского боксёра Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«Бой Усик — Фьюри стал бы легендарным. Усик сейчас невероятен, он способен на многое. Да, Фьюри будет фаворитом, но после боя Усик — Джошуа, всё может случиться. Победа Усика вполне вероятна. Этот бой будет очень важен с точки зрения тактики и подготовки», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Потенциальный поединок Фьюри и Усика может стать объединительным. В настоящий момент Александр обладает чемпионскими поясами супертяжёлого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, британец — чемпион мира по версии WBC. Уже следующей весной может состояться реванш между Усиком и другим британцем, Энтони Джошуа, в котором украинец может потерять все недавно приобретённые пояса.

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