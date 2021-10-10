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Цзю: бой Фьюри и Уайлдера доказал, что подготовка и стратегия имеют важнейшее значение

Цзю: бой Фьюри и Уайлдера доказал, что подготовка и стратегия имеют важнейшее значение
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о завершившемся чемпионском бое между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

«Хочу поздравить всех любителей бокса с просмотром интересного боя между Фьюри и Уайлдером. Этот поединок доказал, прежде всего мне, что хорошая физическая подготовка и правильная стратегия имеют важное значение. Не так важен сильный удар, как важно правильно составить план и его исполнить. Конечно, характер имеет значение, но в профессиональном боксе самое важное – правильно физически подготовиться», — сказал Цзю в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях под видео Олег Тактаров отметил: «Согласен. а народ всё удар ставит..."

Цзю ответил ветерану смешанных единоборств: «Мой тренер в моём детстве говорил — уму и сила уступает».

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