Цзю: бой Фьюри и Уайлдера доказал, что подготовка и стратегия имеют важнейшее значение

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мыслями о завершившемся чемпионском бое между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

«Хочу поздравить всех любителей бокса с просмотром интересного боя между Фьюри и Уайлдером. Этот поединок доказал, прежде всего мне, что хорошая физическая подготовка и правильная стратегия имеют важное значение. Не так важен сильный удар, как важно правильно составить план и его исполнить. Конечно, характер имеет значение, но в профессиональном боксе самое важное – правильно физически подготовиться», — сказал Цзю в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».



В комментариях под видео Олег Тактаров отметил: «Согласен. а народ всё удар ставит..."



Цзю ответил ветерану смешанных единоборств: «Мой тренер в моём детстве говорил — уму и сила уступает».