Дуэйн Скала Джонсон — о бое Фьюри и Уайлдера: сегодня вечером вы оба вдохновили меня!

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон высоко оценил чемпионский бой в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
«Это был один из величайших боёв, которые я когда-либо видел. Номер один встретился с номером два. И первый номер остался непобеждённым.
Поздравляю моего друга и чемпиона Тайсона Фьюри. Красивая и крутая работа в его исполнении. Уайлдер впечатлил своей выдержкой. Сегодня вечером вы оба вдохновили меня!» — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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