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Маккензи Дерн — о поражении: надеюсь, вам понравилось. Спасибо Дане Уайту за бонус

Маккензи Дерн — о поражении: надеюсь, вам понравилось. Спасибо Дане Уайту за бонус
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Боец UFC Маккензи Дерн опубликовала заявление после поражения в поединке с Мариной Родригес. Дерн проиграла единогласным решением судей.

«Спасибо всем за поддержку! Бой закончился для меня не так, как я планировала, зато он стал для меня огромным опытом. Теперь мне есть на что опереться, чтобы сделать себя ещё лучше. Моё выступление было неплохим, но судьи отдали раунды моей сопернице, поздравляю её с победой.

Надеюсь, вам понравилось. И спасибо Дану Уайту за бонус «Лучший бой вечера». Спасибо моей семье, моей команде, моим друзьям и всем, кто продолжает поддерживать меня!» — написала Дерн в «Инстаграме».

Таким образом, Родригес (15-1 в ММА) одержала пятую победу на UFC, имея на своём счету две ничьи и одно поражение. Для её оппонентки это поражение стало вторым на престижном промоушене при шести победах (11-2 в ММА).

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