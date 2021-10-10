«Она наговорила про меня много ерунды». Мария Агапова вызвала на бой Марину Мороз
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Казахстанская боец Мария Агапова после победы над Сабиной Мазо в рамках UFC Вегас 39 вызвала на бой украинскую спортсменку Марину Мороз. Напомним, ранее Мороз несколько раз жёстко критиковала Агапову в интервью. В частности, Мороз обвинила Агапову в том, что та тратит на наркотики деньги, которые получает на еду.
«Спасибо моим тренерам за успешный геймплан, спасибо всему Казахстану за поддержку! Сабина – очень сильный соперник, она продемонстрировала это сегодня.
Я бы хотела вызвать на бой Марину Мороз, потому что она наговорила про меня много ерунды. Но лучше обязательно подготовьте мне другую оппонентку, потому что я уверена, что она побоится биться со мной», — рассказал Агапова в интервью после победы.
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