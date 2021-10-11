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Конор Макгрегор высоко оценил трилогию Фьюри — Уайлдер, при этом задев Дастина Порье

Конор Макгрегор высоко оценил трилогию Фьюри — Уайлдер, при этом задев Дастина Порье
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Известный боец ММА Конор Макгрегор поделился впечатлениями от третьего боя боксёров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Конор также вспомнил Дастина Порье, который праздновал победу в третьем поединке трилогии с Макгрегором, когда ирландец сломал ногу.

«Отличный бой. Два воина, два победителя. Сложно не восхищаться Деонтеем, который едва не победил куда более крупного бойца. Это было круто. Разница в весе 40 фунтов — это очень много. Но игра была честной, моё уважение обоим мужчинам.

Их уровень навыков уникален, очень близок друг к другу. Это была великая трилогия в тяжёлом весе. Я люблю, когда оба показывают достойный результат. Не фальшивые бойцы, празднующие победу после чёртовой травмы соперника и так далее», — написал Макгрегор в «Твиттере».

«За 57 лет не видел таких великолепных боёв». Главное из пресс-конференции Фьюри — Уайлдер «За 57 лет не видел таких великолепных боёв». Главное из пресс-конференции Фьюри — Уайлдер
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