Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме» о прошедшей встрече с Хавьером Мендесом

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальной сети «Инстаграм», сообщив о проведённой встрече с владельцем зала АКА и известным тренером 51-летним мексиканцем Хавьером Мендесом.

«Это было очень интенсивное общение. Хавьер Мендес был очень эмоционален», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.