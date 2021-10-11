Малик Скотт: Уайлдер показал бы себя в бою с Усиком в десять раз лучше, чем с Фьюри

40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий своего соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что стилистически его подопечному было бы гораздо легче в бою с украинцем Александром Усиком, чем с британцем Тайсоном Фьюри.
«Полагаю, что Фьюри сейчас нацелен на Усика – и это хорошо. При этом, я верю в стиль Деонтея, к примеру, с Усиком он справился бы намного лучше, в десять раз лучше.
Поединок Фьюри с Усиком – это хорошая вывеска. Я не боюсь это признать. Однако, если Фьюри сражается с Уайлдером, а Деонтею уже 238 лет, и он самый сильный ударник в истории спорта, а Тайсон выходит клинчевать Деонтея, чтобы измотать его, как вы думаете, что он собирается сделать с Усиком?» — приводит слова Скотта BoxingScene.
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