Ветеран UFC Гиллард получил пять переломов кости в бою на голых кулаках

Экс-боец UFC Мелвин Гиллард оказался нокаутирован всего за 59 секунд боя с Джо Риггсом в промоушене BKFC, специализирующемся на боях с голыми кулаками. Сразу после поединка Гилларда отправили в больницу. Как сообщает ММА Junkie, у 38-летнего спортсмена оказалась сломана в пяти местах орбитальная кость.



Для Мелвина это четвёртое подряд поражение в промоушене, за восемь поединков в BKFC он одержал только две победы.



Ранее Гиллард выступал в смешанных единоборствах, проиграв 21 поединок при 32 победах. На протяжении девяти лет американский боец дрался под эгидой UFC, успев встретиться с Нейтом Диазом, Джастином Гэтжи, Дональдом Серроне и Майклом Джонсоном. Также Мелвин ранее дрался в промоушенах Bellator и Rizin.