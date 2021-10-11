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Ветеран UFC Гиллард получил пять переломов кости в бою на голых кулаках

Ветеран UFC Гиллард получил пять переломов кости в бою на голых кулаках
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Экс-боец UFC Мелвин Гиллард оказался нокаутирован всего за 59 секунд боя с Джо Риггсом в промоушене BKFC, специализирующемся на боях с голыми кулаками. Сразу после поединка Гилларда отправили в больницу. Как сообщает ММА Junkie, у 38-летнего спортсмена оказалась сломана в пяти местах орбитальная кость.

Для Мелвина это четвёртое подряд поражение в промоушене, за восемь поединков в BKFC он одержал только две победы.

Ранее Гиллард выступал в смешанных единоборствах, проиграв 21 поединок при 32 победах. На протяжении девяти лет американский боец дрался под эгидой UFC, успев встретиться с Нейтом Диазом, Джастином Гэтжи, Дональдом Серроне и Майклом Джонсоном. Также Мелвин ранее дрался в промоушенах Bellator и Rizin.

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