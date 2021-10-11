Брат Исмаилова — о дагестанцах, устроивших драку в метро: они поступили как звери

Рамазан Исмаилов, являющий старшим братом и тренером знаменитого бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал скандал в московском метро. Трое дагестанцев жестоко избили молодого человека, заступившегося за девушку.
«Они поступили как звери, неважно, какой нации. Думал, что они в каком-то наркотическом опьянении были, оказалось, они были пьяными. Если, дожив до такого возраста, они не поняли, что хорошо и плохо, значит научатся этому в тюрьме.
В Дагестане в 95 процентов случаев такого не позволят. Если начнут бить, избивать, то пойдут заступаться и разнимать начнут. Не допустят, чтобы так били.
Считаю, что заступившийся парень совершил геройский поступок. У него есть мужской стержень. В нынешнее время не каждый может заступиться, когда видит пять-шесть агрессивных человек. Проще думать, что, мол, моя хата с краю», — рассказал Рамазан Исмаилов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
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