Рамзан Кадыров хочет провести в Грозном бой Александра Емельяненко и певца Джигана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести бой Александра Емельяненко и певца Джигана в Грозном.



«Бой будет между Емельяненко и Джиганом? В Грозном надо его провести. Вы согласны? Значит, решено», — рассказал Кадыров на видео в «Инстаграме», обращаясь к своим собеседникам.



Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана состоится в ноябре 2021 года, однако контракт на бой в настоящий момент не подписан.



В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.



Ранее Емельяненко критически отозвался о физической форме Джигана.