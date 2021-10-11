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Рамзан Кадыров хочет провести в Грозном бой Александра Емельяненко и певца Джигана

Рамзан Кадыров хочет провести в Грозном бой Александра Емельяненко и певца Джигана
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести бой Александра Емельяненко и певца Джигана в Грозном.

«Бой будет между Емельяненко и Джиганом? В Грозном надо его провести. Вы согласны? Значит, решено», — рассказал Кадыров на видео в «Инстаграме», обращаясь к своим собеседникам.

Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана состоится в ноябре 2021 года, однако контракт на бой в настоящий момент не подписан.

В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.

Ранее Емельяненко критически отозвался о физической форме Джигана.

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