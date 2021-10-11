Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Хабиба сравнил блогера Хасбика с игрушечным грузовиком

Тренер Хабиба сравнил блогера Хасбика с игрушечным грузовиком
Комментарии

Известный тренер Хавьер Мендес, работавший с Хабибом Нурмагомедовым, опубликовал в своём «инстаграме» фото с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным, как Хасбик.

«Хасбулла не балуется. Сначала он берёт кулер с водой и его уничтожает. Затем разрушает лифт. Кто следующий, грузовичок Тонка? (Tonka — известный в США производитель игрушечных грузовиков — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мендес в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Мендеса.

18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА.

Новость по теме
Рамзан Кадыров подарил блогеру Хасбику «Мерседес»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021