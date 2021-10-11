Тренер Хабиба сравнил блогера Хасбика с игрушечным грузовиком

Известный тренер Хавьер Мендес, работавший с Хабибом Нурмагомедовым, опубликовал в своём «инстаграме» фото с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным, как Хасбик.



«Хасбулла не балуется. Сначала он берёт кулер с водой и его уничтожает. Затем разрушает лифт. Кто следующий, грузовичок Тонка? (Tonka — известный в США производитель игрушечных грузовиков — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мендес в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Мендеса.

18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА.