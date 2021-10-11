Знаменитый боец UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, что никогда не получал удовольствия от боёв

Знаменитый боец UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, что никогда не получал удовольствия от поединков в октагоне. Канадский спортсмен рассказал, что притворство — часть роли бойца в смешанных боевых искусствах.
«Мне кажется, что я притворялся на протяжении всей жизни. Я никогда не получал удовольствия от боёв. Это было крайне неудобно и порой даже невыносимо. Я притворялся перед камерами и соперниками. Я делал сложное лицо и притворялся, что это всё очень весело. Но это было не так.
Я делал вид, что хочу с кем-то боксировать, но затем я с ним боролся. Это была своего рода роль, которую должен уметь играть любой боец ММА», – цитирует Сен-Пьера Sportskeeda.
Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
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