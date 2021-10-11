Дастин Порье предположил, что следующим президентом UFC может стать Даниэль Кормье
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Известный боец Дастин Порье предположил, что следующим президентом UFC может стать Даниэль Кормье. Напомним, сейчас UFC возглавляет 52-летний Дана Уайт, работающий в промоушене с 2001 года.
«Кто смог бы заменить Дану Уайта, когда придёт время? Очень сложный вопрос, я не совсем уверен. Может, Даниэль Кормье? На этот пост можно поставить кого-то, кто занимался единоборствами. Я не знаю, много ли Кормье знает о бизнесе, но думаю, что он был бы отличным лицом UFC», — приводит слова Порье BJ Penn.
42-летний Даниэль Кормье — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, завершивший карьеру в августе 2020 года. Кормье ушёл из спорта после двух подряд поражений от Стипе Миочича. Сейчас Кормье — эксперт и комментатор на телевидении.
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