Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов
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Боксёр Академии единоборств РМК Магомед Курбанов и Тимофей Цзю поменялись местами в мировом рейтинге Boxrec в первом среднем весе. Российский боксёр поднялся на третью строчку, сместив австралийца Цзю на четвёртую позицию, соответственно.
Первые две позиции делят между собой Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо, которые в июле боксировали между собой за титул абсолютного чемпиона мира — встреча закончилась вничью раздельным решением судей.
Курбанов уже давно заявлял о желании провести бой против Цзю, но в итоге дальше разговоров дело не зашло. Сейчас Магомеда ждёт бой против бывшего чемпиона мира Патрика Тейшейры за титул WBO International, а Тимофей выйдет на ринг против Такеши Иноуэ, чтобы отстоять титул WBO Global и забрать пояс WBO Asia.
Новость по темеМагомед Курбанов рассказал, когда сразится с Тимом Цзю
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