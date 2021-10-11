Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов

Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов
Комментарии

Боксёр Академии единоборств РМК Магомед Курбанов и Тимофей Цзю поменялись местами в мировом рейтинге Boxrec в первом среднем весе. Российский боксёр поднялся на третью строчку, сместив австралийца Цзю на четвёртую позицию, соответственно.

Первые две позиции делят между собой Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо, которые в июле боксировали между собой за титул абсолютного чемпиона мира — встреча закончилась вничью раздельным решением судей.

Курбанов уже давно заявлял о желании провести бой против Цзю, но в итоге дальше разговоров дело не зашло. Сейчас Магомеда ждёт бой против бывшего чемпиона мира Патрика Тейшейры за титул WBO International, а Тимофей выйдет на ринг против Такеши Иноуэ, чтобы отстоять титул WBO Global и забрать пояс WBO Asia.

Новость по теме
Магомед Курбанов рассказал, когда сразится с Тимом Цзю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021