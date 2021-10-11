Тим Цзю теряет позиции. В мировом рейтинге Boxrec его обошёл россиянин Курбанов

Боксёр Академии единоборств РМК Магомед Курбанов и Тимофей Цзю поменялись местами в мировом рейтинге Boxrec в первом среднем весе. Российский боксёр поднялся на третью строчку, сместив австралийца Цзю на четвёртую позицию, соответственно.



Первые две позиции делят между собой Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо, которые в июле боксировали между собой за титул абсолютного чемпиона мира — встреча закончилась вничью раздельным решением судей.



Курбанов уже давно заявлял о желании провести бой против Цзю, но в итоге дальше разговоров дело не зашло. Сейчас Магомеда ждёт бой против бывшего чемпиона мира Патрика Тейшейры за титул WBO International, а Тимофей выйдет на ринг против Такеши Иноуэ, чтобы отстоять титул WBO Global и забрать пояс WBO Asia.

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