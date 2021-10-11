Александр Емельяненко: все шансы провести мой бой с Джиганом в Грозном у Кадырова есть

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что бой с рэпером Джиганом можно провести в Чечне.



«Я видел новость, что Рамзан Кадыров хочет провести в Грозном мой бой против Джигана. В принципе, все шансы на проведение этого поединка у Рамзана Ахматовича есть. И я готов побить Джигана, и Джигану уже деваться некуда, он столько наговорил, что готов выходить драться. Где-то показательно грушу бьёт.



Если все три стороны договорятся, этот бой состоится в Грозном. Пока всё на стадии переговоров, но близится к избиению булки с маслом», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт.ру».



Напомним, в своём последнем бою Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана состоится в ноябре 2021 года, однако контракт на бой в настоящий момент не подписан.



В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.