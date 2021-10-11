Исмаилов: мне не за что уважать Минеева. Есть вещи, в которых он вышел за рамки

Известный боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал свои отношения с ближайшим оппонентом Владимиром Минеевым. Поединок должен состояться 16 октября в Сочи.
«У меня нет причин его уважать. У нас впереди спортивное противостояние, мы подерёмся и так далее. Он хороший спортсмен, я не отрицаю. Но как человека мне его не за что уважать. Есть вещи, в которых он вышел за рамки. Я не уважаю его как человека, но и не могу сказать, что желаю ему чего-то плохого.
У него какая-то психологическая травма детства. На пресс-конференции я предложил ему ознакомиться с трудами Зигмунда Фрейда. Не скажу, что я сам с ними ознакомлен, но знаю, что он лезет в голову и находит проблемы, которые идут из детства. Которые потом являются причинами тех или иных действий. Минеев, например, выкладывает фото, где подходит ко мне сзади. И всё время он проводит такую параллель.
Можно сделать вывод, что у него проблемы, раз его в этом направлении тянет. Может, он думает, что меня это задевает, но нет. Я просто не могу смириться, что кто-то из моих близких когда-то может с подобным столкнуться, к этому я не готов. Мне плевать, что он несёт отвратительный посыл. Увидел его, дал чапаллах, отправил дальше. Не увидел — фиг с ним, пусть такой дурачок живёт среди нас. Но когда мы говорим об интернете, то это могут увидеть все. Я не готов к тому, что мои родные увидят, что мужчина намекает на отношения с другим мужчиной. Поэтому он выходит за рамки, а я за эти рамки не выхожу», — приводит слова Исмаилова Sport24.
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