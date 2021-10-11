Исмаилов: когда UFC ещё была перхотью, Ф. Емельяненко был лучшим в лучшей организации мира

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу тяжеловеса Фёдора Емельяненко.

«На Фёдора я смотрю особенным образом. Берем две части. Первая — Последний император, который 10 лет не проигрывал, побеждал лучших спортсменов планеты и все такое. Вторая часть — Федор, который продолжил свою карьеру. Туда мы вкладываем возраст, травмы и так далее. В обоих случаях я могу только похвалить Федора. Да, за столько лет можешь допустить ошибку, тебе может прилететь удар в первом раунде, тем более, когда такой возраст. Например, прилетело ему в первом раунде от Бейдера. Такое бывает. Но для это не показатель, что Бейдер лучше Федора. Может, Федор бы его размазал, если бы не пропустил. Он хорош даже в эти годы. Заряжен. Да, ему уже не дают топовых соперников, но давай исходить из возраста. Топов не дают, но, допустим, Рэмпейдж! Мог же он дать бой Федору? Мог. Соннен, Френк Мир…



Я бы не сказал, что Федор сейчас выглядит как-то не так. Да, он не ведёт серию из побед, но он хорошо себя показывает в Bellator, дошел до финала гран-при. Мы исходим из его возраста в этом отрезке, но давай посмотрим чуть назад. И там мы видим ФЕДОРА! Он же какй-то нереальный был, как будто не человек был в ринге. Поэтому не хочу сравнивать. Гиганты этого спорта признают Федора лучшим тяжеловесом в истории. И я тоже так считаю. Во времена Pride, когда UFC еще была перхотью, Емельяненко был лучшим в лучшей организации мира. Все, уже не исходим из того Федора, который вернулся в ММА. Да, и до этого были поражения, но к тому моменту казалось, что он как будто бы наелся. Но что-то мешало завершить карьеру», — приводит слова Исмаилова Sport24.