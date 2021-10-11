Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по MMA на Украине

Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по MMA на Украине
Комментарии

Украинская федерация смешанных боевых искусств выступила против участия российских спортсменов на чемпионате Европы по ММА, который состоится в Киеве в начале ноября. Об этом организация сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Изначально турнир собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса. Тогда своё желание высказала Украина, но с условием, что в соревнованиях не будут принимать участие бойцы из России. GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, ещё в некоторых она проходит процесс регистрации.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021