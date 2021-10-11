Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы по MMA на Украине
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Украинская федерация смешанных боевых искусств выступила против участия российских спортсменов на чемпионате Европы по ММА, который состоится в Киеве в начале ноября. Об этом организация сообщила на своей странице в «Фейсбуке».
Изначально турнир собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса. Тогда своё желание высказала Украина, но с условием, что в соревнованиях не будут принимать участие бойцы из России. GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, ещё в некоторых она проходит процесс регистрации.
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