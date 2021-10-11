Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов
Комментарии

Золотой медалист Олимпийских игр — 2020 в Токио по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии WBO во втором полулёгком весе. Сегодня россиянин нокаутировал представителя Италии Лазе Суата на вечере бокса в Уфе.

Для 23-летнего россиянина это четвёртая победа в профессиональном боксе.

Напомним, Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана.

На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021