Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов
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Золотой медалист Олимпийских игр — 2020 в Токио по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии WBO во втором полулёгком весе. Сегодня россиянин нокаутировал представителя Италии Лазе Суата на вечере бокса в Уфе.
Для 23-летнего россиянина это четвёртая победа в профессиональном боксе.
Напомним, Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана.
На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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