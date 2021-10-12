Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов записал поздравительное видео для Тайсона Фьюри

Хабиб Нурмагомедов записал поздравительное видео для Тайсона Фьюри
Комментарии

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов записал видео, в котором поздравил британца Тайсона Фьюри с победой в бою с Деонтеем Уайлдером (США).

Видео доступно на YouTube-канале Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, вчера, 11 октября, в Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванше-бое 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер уступил нокаутом в 11-м раунде 33-летнему непобеждённому представителю Великобритании Тайсону Фьюри.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021