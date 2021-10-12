Хабиб Нурмагомедов записал поздравительное видео для Тайсона Фьюри

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов записал видео, в котором поздравил британца Тайсона Фьюри с победой в бою с Деонтеем Уайлдером (США).
Видео доступно на YouTube-канале Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, вчера, 11 октября, в Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванше-бое 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер уступил нокаутом в 11-м раунде 33-летнему непобеждённому представителю Великобритании Тайсону Фьюри.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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