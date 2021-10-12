Поветкин рассказал, что хотел бы подраться с Тайсоном или Холифилдом в выставочном бою

Прославленный боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос, готов ли он драться в выставочных поединках, когда ему будет 45-50 лет.



«Будет видно, по самочувствию. А так — почему нет? Нормальная тема! Если хорошие условия предложат — тем более. Позаниматься, показать себя, заработать денег. С кем бы подрался? Холифилд, Тайсон? Это крутые боксёры, с ними побоксировать было бы интересно», — приводит слова Поветкина Sport24.



42-летний Поветкин завершил карьеру в марте нынешнего года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения — от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.