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Поветкин рассказал, что хотел бы подраться с Тайсоном или Холифилдом в выставочном бою

Поветкин рассказал, что хотел бы подраться с Тайсоном или Холифилдом в выставочном бою
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Прославленный боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос, готов ли он драться в выставочных поединках, когда ему будет 45-50 лет.

«Будет видно, по самочувствию. А так — почему нет? Нормальная тема! Если хорошие условия предложат — тем более. Позаниматься, показать себя, заработать денег. С кем бы подрался? Холифилд, Тайсон? Это крутые боксёры, с ними побоксировать было бы интересно», — приводит слова Поветкина Sport24.

42-летний Поветкин завершил карьеру в марте нынешнего года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения — от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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