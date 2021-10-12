Стало известно имя следующего соперника Хорхе Масвидаля
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Известный боец ММА Хорхе Масвидаль подерётся с Леоном Эдвардсом 11 декабря на турнире UFC 269, о чём сообщает MMA Fighting. Главным поединком данного бойцовского вечера станет встреча за чемпионский пояс в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье.
Напомним, Масвидаль и Эдвардс давно враждуют между собой, обмениваясь колкими оскорблениями в социальных сетях. В марте 2019 года конфликт перешёл в «горячую» фазу: бойцы устроили драку в подтрибунном помещении на UFC Fight Night 147, где Масвидаль сенсационно победил Даррена Тилла. В результате потасовки Эдвардс получил рассечение под глазом.
Ранее Масвидаль заявил, что Эдвардс трижды отказывался от поединка, после чего Хорхе окончательно отказался от идеи боя.
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