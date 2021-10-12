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«Если хочешь быть большой — ешь один и в темноте». А. Емельяненко — о наборе веса

«Если хочешь быть большой — ешь один и в темноте». А. Емельяненко — о наборе веса
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Известный боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как стать «большим». Фразу бойца предварил его промоутер Азамат Бостанов, попросивший Александра сказать «утреннюю мудрость».

«Если хочешь быть большой — ешь один и в темноте. Всем приятного аппетита», — сказал Емельяненко, находясь за рулем автомобиля.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

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