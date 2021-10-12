«Мне не нужно драться ради денег». Ти Джей Диллашоу — о возможном завершении карьеры

Известный боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу высказался относительно возможного завершения карьеры. 35-летний спортсмен заявил, что дерётся не только ради денег.



«Сейчас я уже не в том положении, чтобы драться до 40 лет только ради денег. Всё будет зависеть от моего физического состояния и задач, которые я смогу решать. Если не смогу сказать, что являюсь лучшим в легчайшем весе, лучшим в любом дивизионе, в котором выступаю, тогда завершу карьеру. Если у меня нет реальных шансов стать чемпионом, какой смысл в этой гонке? Учитывая, что мне не нужно драться ради денег», – приводит слова Диллашоу MMA News.



В последнем поединке Диллашоу одолел Кори Сэндхагена. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей.

Новость по теме Сехудо: я был ещё великодушен, когда в прошлый раз нокаутировал Диллашоу за 32 секунды