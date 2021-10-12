Стал известен полный кард турнира BRAVE CF 55

BRAVE Combat Federation анонсировала полный файткард турнира BRAVE CF 55, который пройдёт совместно с PRO FC. Вечер боёв состоится 6 ноября в Ростове-на-Дону.



В главном бою вечера сразятся знаменитый боец Али Багаутинов и двукратный чемпион мира по ММА среди любителей американец Хосе Торрес. Бой пройдёт в рамках полуфинала Гран-при в наилегчайшем весе.



Полный файткард BRAVE CF 55 совместно с PRO FC:



Полуфинальный бой Гран-при наилегчайшего веса: Али Багаутинов — Хосе Торрес;

Полусредний вес: Артур Свиридов — Ибрагим Мане;

Лёгкий вес: Камиль Магомедов — Сэм Паттерсон;

Легчайший вес: Касум Касумов — Мохамед Махаев;

Легчайший вес: Александр Кештов — Иван Ерёменко;

Полулёгкий вес: Шамиль Гасанов — Анзор Абдулхожаев;

Средний вес: Рустам Чсиев — Даниэль Перейра;

Наилегчайший вес: Шон Сантелла — Ризван Абуев;

Полусредний вес: Андрей Браговский — Сергей Ясковец;

Полусредний вес: Камал Магомедов — Луис Фелипе Диас;

Промежуточный вес до 67 кг: Абдулмуталип Гаирбеков — Немат Абдрашитов;

Суперлёгкий вес: Гаджимуса Газиев — Исса Исаков;

Полулёгкий вес: Ахмед Омаров — Альберт Маллокурбанов.