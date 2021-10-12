Стал известен полный кард турнира BRAVE CF 55

BRAVE Combat Federation анонсировала полный файткард турнира BRAVE CF 55, который пройдёт совместно с PRO FC. Вечер боёв состоится 6 ноября в Ростове-на-Дону.
В главном бою вечера сразятся знаменитый боец Али Багаутинов и двукратный чемпион мира по ММА среди любителей американец Хосе Торрес. Бой пройдёт в рамках полуфинала Гран-при в наилегчайшем весе.
Полный файткард BRAVE CF 55 совместно с PRO FC:
Полуфинальный бой Гран-при наилегчайшего веса: Али Багаутинов — Хосе Торрес;
Полусредний вес: Артур Свиридов — Ибрагим Мане;
Лёгкий вес: Камиль Магомедов — Сэм Паттерсон;
Легчайший вес: Касум Касумов — Мохамед Махаев;
Легчайший вес: Александр Кештов — Иван Ерёменко;
Полулёгкий вес: Шамиль Гасанов — Анзор Абдулхожаев;
Средний вес: Рустам Чсиев — Даниэль Перейра;
Наилегчайший вес: Шон Сантелла — Ризван Абуев;
Полусредний вес: Андрей Браговский — Сергей Ясковец;
Полусредний вес: Камал Магомедов — Луис Фелипе Диас;
Промежуточный вес до 67 кг: Абдулмуталип Гаирбеков — Немат Абдрашитов;
Суперлёгкий вес: Гаджимуса Газиев — Исса Исаков;
Полулёгкий вес: Ахмед Омаров — Альберт Маллокурбанов.
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