Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты просто лучший из лучших». Сильвестр Сталлоне обратился к Фьюри

«Ты просто лучший из лучших». Сильвестр Сталлоне обратился к Фьюри
Комментарии

Популярный американский актёр Сильвестр Сталлоне комплиментарно высказался о знаменитом британском боксёре Тайсоне Фьюри. Сталлоне оставил комментарий под одним из постов Фьюри в «Инстаграме».

«Ты просто лучший из лучших. В реальной жизни и не только!» — написал Сталлоне.

Фото: https://www.instagram.com/gypsyking101/

В ночь на 10 октября мск Фьюри провёл поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который прошёл в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, состоявшемся в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Новость по теме
Фьюри: буду удивлён, если Уайлдер когда-нибудь вернётся в ринг. Он неудачник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021