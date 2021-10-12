«Ты просто лучший из лучших». Сильвестр Сталлоне обратился к Фьюри

Популярный американский актёр Сильвестр Сталлоне комплиментарно высказался о знаменитом британском боксёре Тайсоне Фьюри. Сталлоне оставил комментарий под одним из постов Фьюри в «Инстаграме».
«Ты просто лучший из лучших. В реальной жизни и не только!» — написал Сталлоне.
Фото: https://www.instagram.com/gypsyking101/
В ночь на 10 октября мск Фьюри провёл поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.
Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который прошёл в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, состоявшемся в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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