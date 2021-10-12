Бой Бетербиева и американца Брауна утверждён официально

Бой с участием чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и американца Маркуса Брауна официально утверждён. Поединок состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада). Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank в «твиттере» организации.

Фото можно посмотреть на странице Top Rank в «Твиттере».

36-летний Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.



Ранее Бетербиев высказался об украинском боксёре Александре Усике.