Бой Бетербиева и американца Брауна утверждён официально
Поделиться
Бой с участием чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и американца Маркуса Брауна официально утверждён. Поединок состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада). Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank в «твиттере» организации.
Фото можно посмотреть на странице Top Rank в «Твиттере».
36-летний Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.
Ранее Бетербиев высказался об украинском боксёре Александре Усике.
Новость по темеБетербиев: Усик — самый великий украинский боксёр
Комментарии
- 12 октября 2021
-
21:49
-
20:31
-
19:52
-
18:28
-
18:11
-
16:23
-
15:28
-
14:30
-
14:10
-
13:42
-
12:44
-
12:25
-
11:38
-
10:36
-
09:57
-
09:11
-
01:33
-
00:01
- 11 октября 2021
-
22:57
-
21:07
-
21:00
-
20:08
-
19:48
-
18:47
-
18:39
-
17:38
-
16:19
-
15:24
-
14:32
-
13:23
-
13:05
-
12:14
-
11:17
-
10:32
-
10:03
Партнерский контент