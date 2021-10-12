Поветкин высказался о шансах Усика в бою Фьюри

Прославленный боксёр Александр Поветкин поделился мнением о фаворите возможного боя с участием украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.



«Александр Усик — молодец, отлично боксировал. Уайлдер и Фьюри тоже хороший бой показали, но Усик впечатлил больше.



Считаю ли Александра сейчас лучшим супертяжеловесом? Тайсон Фьюри — неудобный, корявый парень, непредсказуемый. Трудно сказать. Бокс такая штука, время покажет. Если их бой состоится, буду болеть за Усика. Технико-тактически Усик, думаю, лучше, чем Фьюри. Но Тайсон за счёт своих габаритов и корявости может быть ему неудобен. Но мне кажется, что Саша в любом случае сможет выстроить тактику боя таким образом, что в конечном итоге принесёт ему победу», — сказал Поветкин в интервью Sport24.

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