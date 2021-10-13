Тайсон Фьюри ответил Сильвестру Сталлоне

33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к знаменитому голливудскому актёру Сильвестру Сталлоне, оставив комментарий под постом кинозвезды в «Инстаграме».
Сталлоне написал сообщение, где поздравил Тайсона с его победой в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.
«Ты вдохновляешь меня, всегда вдохновлял», — написал Фьюри под сообщением Сталлоне.
Фото: https://www.instagram.com/officialslystallone/
Фьюри и Уайлдер сражались в ночь на 10 октября мск. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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