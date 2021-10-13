Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри ответил Сильвестру Сталлоне

Тайсон Фьюри ответил Сильвестру Сталлоне
Комментарии

33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к знаменитому голливудскому актёру Сильвестру Сталлоне, оставив комментарий под постом кинозвезды в «Инстаграме».

Сталлоне написал сообщение, где поздравил Тайсона с его победой в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Ты вдохновляешь меня, всегда вдохновлял», — написал Фьюри под сообщением Сталлоне.

Фото: https://www.instagram.com/officialslystallone/

Фьюри и Уайлдер сражались в ночь на 10 октября мск. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021