Тайсон Фьюри ответил Сильвестру Сталлоне

33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к знаменитому голливудскому актёру Сильвестру Сталлоне, оставив комментарий под постом кинозвезды в «Инстаграме».

Сталлоне написал сообщение, где поздравил Тайсона с его победой в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.



«Ты вдохновляешь меня, всегда вдохновлял», — написал Фьюри под сообщением Сталлоне.

Фото: https://www.instagram.com/officialslystallone/

Фьюри и Уайлдер сражались в ночь на 10 октября мск. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.